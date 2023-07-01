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РФ знову накрила вогнем Сумщину: є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ знову накрила вогнем Сумщину: є поранений
Минулої доби на Сумщині зафіксовано 94 вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поранення отримав неповнолітній юнак, йому надано медичну допомогу

Російські загарбники минулої доби 14 разів обстріляли Сумську область, унаслідок чого юнак отримав поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адмінітрація.

Усього в регіоні зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

  • Білопільська громада зазнала обстрілу з  гранатомета АГС.
  • Есманська громада зазнала мінометного обстрілу.
  • По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів.
  • По Новослобідській громаді ворог вдарив із артилерії та мінометів.
  • Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу.
  • Хотінська громада опинилася під танковим обстрілом, унаслідок якого отримав поранення неповнолітній юнак 2006 року народження. Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми.
  • Краснопільська громада потерапала від мінометного обстрілу.
  • По Путивльській громаді ворог бив із мінометів, гранатометів АГС та реактивних систем залпового вогню «Град».
  • На Зноб-Новгородську громаду росіяни скинули три міни.

Нагадаємо, завершилася 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосували чотири зенітні керовані ракети з ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. 

Теги: Сумщина обстріл поранення

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