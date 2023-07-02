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«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту
«Південь» підтвердив, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої
фото: Генштаб

За минулу добу в районі Антонівського мосту ЗСУ знищили 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки

В оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші. Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемаратону зранку 2 липня.

«Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент – на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності – вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю», – зазначила Гуменюк.

Речниця «Півдня» додала, що за минулу добу в районі Антонівського мосту українські захисники знищили 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки. Окупанти посилили безпілотну розвідку.

Нагадаємо, на бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Антонівський міст ЗСУ війна росіяни

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