Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО

Сіммонс також подякувала українським сила протиповітряної оборони за захист

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс усю ніч просиділа в укритті у Києві через російські обстріли і тепер на власному досвіді знає, що ППО багато не буває. Досвідом ночівлі у задушливому укритті пані посол поділилася у Твіттер.

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Мелінда Сіммонс також подякувала українським сила протиповітряної оборони за захист.

«Доволі неприємна ніч. Росія атакувала Київ із кількох напрямків, включно із районом, де я живу і сусідні. Тому і не дивно, що було дуже гучно. Цього ранку я вдячна силам ППО України та укриттю без вікон. Зараз час вийти на свіже повітря», – написала Сімонс.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 липня російські загарбники атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. Але уламки збитих дронів наробили лиха киянам.