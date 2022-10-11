Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені

За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



«Окрім двох ракет, ще понад 50 приходів за день по прикордонню», – заявив очільник ОВА.

За його словами, окупанти випустили 6 мін та 5 снарядів з САУ по Краснопільській громаді. Вранці росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Конотопському районі, внаслідок чого було травмовано два працівника підприємства та рятівник ДСНС.

Вже вдень ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі – із крупнокаліберного кулемету, з території Росіі.

«Тричі були обстріли з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство», – заявив Живицький.

Також окупанти із САУ, міномету та автоматичного станкового гранатомету гатили по Великописарівській та Юнаківській громадах.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.