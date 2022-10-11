Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені

За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Окрім двох ракет, ще понад 50 приходів за день по прикордонню», – заявив очільник ОВА.

За його словами, окупанти випустили 6 мін та 5 снарядів з САУ по Краснопільській громаді. Вранці росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Конотопському районі, внаслідок чого було травмовано два працівника підприємства та рятівник ДСНС.

Вже вдень ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі – із крупнокаліберного кулемету, з території Росіі.

«Тричі були обстріли з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство», – заявив Живицький.

Також окупанти із САУ, міномету та автоматичного станкового гранатомету гатили по Великописарівській та Юнаківській громадах.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Читайте також: 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки артилерійського обстрілу міста Ворожба
Сумщина: російський безпілотник вбив людину біля магазину
9 жовтня, 17:15
Наслідки російських обстрілів на Сумщині, 7 жовтня 2022 року
Окупанти випустили по Сумщині майже 20 ракет: є загиблий
8 жовтня, 04:21
В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців
На Сумщині на ворожій міні підірвалось авто: є загиблий і поранені
2 жовтня, 11:29

Події в Україні

Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені
Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина, є поранені
Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі
Арестович розповів, на яку погану новину слід очікувати від Білорусі
Ракетний терор РФ. Скільки українських населених пунктів залишається знеструмленими
Ракетний терор РФ. Скільки українських населених пунктів залишається знеструмленими
Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)
Арестович анонсує нічні удари Росії «Калібрами» по Україні (відео)
Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»
Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»
Безпілотник ледь не вбив 11-річну дівчинку в окупованому Криму – росЗМІ (відео)
Безпілотник ледь не вбив 11-річну дівчинку в окупованому Криму – росЗМІ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Лукашенко офіційно вступив у війну
171K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
169K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
73K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
36K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
35K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту