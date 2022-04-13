Окупанти обстріляли фосфорними бомбами село у Запорізькій області

На сьогоднішній день залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння на всій території Запорізького краю

Рашисти обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка, що у Пологівському районі. Внаслідок обстрілу загорівся будинок. Про це повідомив речник ОВА Іван Арєф’єв у Facebook.

«У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню.

В ОВА додають, що на сьогоднішній день, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.

Нагадаємо, у понеділок у Пологівському районі Запорізької області області відбувся важкий бій, що тривав п’ять із половиною годин.