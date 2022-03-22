  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли з «Градів» село на Дніпропетровщині

    Будь-які військові об&rsquo;єкти на даній території відсутні - Окупанти обстріляли з «Градів» село на Дніпропетровщині
    Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні
    фото: Facebook/Дніпропетровська обласна прокуратура

    На місці події працюють працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області

    Внаслідок обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню «Град» на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одну людину поранено. Про це у Facebook повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

    За даними слідства, 22 березня російські окупанти упродовж години обстрілювали селище Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, використовуючи реактивну важку артилерію.

    «Внаслідок обстрілу реактивною системою залпового вогню «Град» пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, в одному з яких перебувало чотири дитини. За попередніми даними, одну людину госпіталізовано до лікарні з різано-осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

    Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки.

    Читайте також: Дніпропетровщина: окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою
    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина село окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли з «Градів» село на Дніпропетровщині