Окупанти обстріляли з «Градів» село на Дніпропетровщині

На місці події працюють працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області

Внаслідок обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню «Град» на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одну людину поранено. Про це у Facebook повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 березня російські окупанти упродовж години обстрілювали селище Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, використовуючи реактивну важку артилерію.

«Внаслідок обстрілу реактивною системою залпового вогню «Град» пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, в одному з яких перебувало чотири дитини. За попередніми даними, одну людину госпіталізовано до лікарні з різано-осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки.