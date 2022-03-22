Приборкання Путіна

Путін продовжує вірити, що зможе дотиснути українське керівництво та народ до капітуляції, але...

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На 27 день войны риторика агрессора на различных переговорных площадках меняется. Ультиматумов и высокомерных требований все меньше. Масштабы проблемы постепенно доходят до некоторых мозгов даже сквозь толстые кремлевские стены. Впрочем, эти самые масштабы доходят не до всех мозгов и потому перемены в риторике агрессора заметны, но пока недостаточны.

Причины очевидна и их две. Первая – Путин не достиг своих целей в войне против Украины. Вторая – Путин продолжает верить, что сможет дожать украинское руководство и народ до капитуляции. И даже когда Зеленский прямым текстом ему передает, что ультиматумы лишены смысла – Путин не врубается в ситуацию. А все просто.

Даже если у Кремля получилось бы дожать украинское руководство до капитуляции и сдачи национальных интересов – Украина не приняла бы такой сценарий. В Москве просто не понимают, как это – необходимо считаться с мнением народа. А в Киеве понимают прекрасно.

Так что мир завтра не наступит. РФ еще планирует дожимать нас, а мы не видим причин для капитуляции. Потому что из 10 российских армий ЗСУ за месяц уничтожили четыре. Осталось шесть. Беларусы воевать не хотят, резервов дефицит, топлива и пайков в большинстве оккупационных частей на несколько дней осталось. Россияне бегут из Украины и всячески отбиваются от таких «командировок». То есть скоро переговоры пойдут динамичнее...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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