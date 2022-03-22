  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Приборкання Путіна

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін так і не досяг своїх цілей у війні проти України - Приборкання Путіна
    Путін так і не досяг своїх цілей у війні проти України

    Путін продовжує вірити, що зможе дотиснути українське керівництво та народ до капітуляції, але...

    Мовою оригіналу

    На 27 день войны риторика агрессора на различных переговорных площадках меняется. Ультиматумов и высокомерных требований все меньше. Масштабы проблемы постепенно доходят до некоторых мозгов даже сквозь толстые кремлевские стены. Впрочем, эти самые масштабы доходят не до всех мозгов и потому перемены в риторике агрессора заметны, но пока недостаточны.

    Причины очевидна и их две. Первая – Путин не достиг своих целей в войне против Украины. Вторая – Путин продолжает верить, что сможет дожать украинское руководство и народ до капитуляции. И даже когда Зеленский прямым текстом ему передает, что ультиматумы лишены смысла – Путин не врубается в ситуацию. А все просто.

    Даже если у Кремля получилось бы дожать украинское руководство до капитуляции и сдачи национальных интересов – Украина не приняла бы такой сценарий. В Москве просто не понимают, как это – необходимо считаться с мнением народа. А в Киеве понимают прекрасно.

    Так что мир завтра не наступит. РФ еще планирует дожимать нас, а мы не видим причин для капитуляции. Потому что из 10 российских армий ЗСУ за месяц уничтожили четыре. Осталось шесть. Беларусы воевать не хотят, резервов дефицит, топлива и пайков в большинстве оккупационных частей на несколько дней осталось. Россияне бегут из Украины и всячески отбиваются от таких «командировок». То есть скоро переговоры пойдут динамичнее...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Олександр Кочетков
    Олександр Кочетков

    Аналітик, політтехнолог

    Станіслав Желіховський
    Станіслав Желіховський

    Кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Приборкання Путіна