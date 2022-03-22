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    Події в Україні

    У Маріуполі знищили ще чотири танки та техніку окупанта, – Азов

    Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки - У Маріуполі знищили ще чотири танки та техніку окупанта, – Азов
    Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки
    фото: скріншот із відео

    Танкісти полку Азов знищують танки, ББМ та піхоту російських окупантів

    Танкісти полку Азов знищують танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Про це повідомила пресслужба полку.

    «Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти показали ворогові хтось господар на вулицях Маріуполя і відправили окупантів до пекла», – наголошується в повідомленні.

    Нагадаємо, у мережі з’явився лист, який мали передати чоловікові, на ім'я Дмитро в якому йдеться про місце поховання матері.

    Раніше, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

    Також рашисти розстріляли авто з цивільними на Запоріжжі. Окупанти поранили шістьох людей.

    У МЗС кажуть, що росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі знищили ще чотири танки та техніку окупанта, – Азов