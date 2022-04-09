«Укрзалізниця» зворушливо вшанувала пам'ять загиблих у Краматорську 8 квітня (фото)

Національний залізничний перевізник сьогодні вшанував пам'ять усіх загиблих у Краматорську від рук російський військових

У потягах, які у суботу, 9 квітня, вирушили у дорогу по всій Україні, залишили вільні місця та поставили туди квіти

В Україні вшанували пам'ять дорослих і дітей, яких напередодні вбили російські військові на вокзалі у Краматорську. Про це повідомляє "Україна 24".

«Укрзалізниця» залишила порожніми місця в декількох поїздах по всій країні.

Замість пасажирів, які могли б бути там, сьогодні на цих місцях поїхали квіти.

Напередодні РФ вдарила ракетою по вокзалу у Краматорську. Загинуло щонайменше 52 людини. Серед загиблих були й діти.

Лікарні Краматорська не встигали оперувати поранених. Хірурги працювали у кілька змін. Більшість пацієнтів отримали тяжкі травми. У людей були відірвані кінцівки.

Нагадаємо, дещо раніше Пентагон підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

Для росіян залізниця в Краматорську стане стратегічним об’єктом під час наступу на місто, заявили у Міноборони США.