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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками

    «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками
    фото з відкритих джерел

    Рейси курсуватимуть щодня

    Компанія «Укрзалізниця» з вівторка частково відновлює рух електричок. У повідомленні перевізника йдеться, що з 12 квітня, компанія відновлює рух приміських потягів на Південно-Західній залізниці.

    Українці зможуть скористатися наступними електропоїздами:

    • Терещенська – Шостка (15: 07 – 15:30, у зворотному напрямку 15:50 – 16:15);
    • Конотоп – Шостка (6:40 – 8:38, зворотно 8:58 – 10:56);
    • Конотоп – Ворожба (9:20 – 11:29, зворотно 11:55 – 14:00);
    • Конотоп – Бахмач (7:00 – 7:40 та 15:50 – 16:30, зворотно 7:55 – 8:35 та 16:50 – 17:30);
    • Хутір Михайлівський – Конотоп (6:15 – 8:46 та 13:50 – 17:50, зворотно 10:25 – 12:54 та 14:20 – 16:49);
    • Терещенська – Конотоп (7:14 – 8:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп).

    Також сьогодні вдень «Укрзалізниця» оновила графік евакуаційних поїздів на 11 квітня.

    Раніше стало відомо, що на залізницю повертаються поштові вагони.

    Напередодні глава уряду Великої Британії Борис Джонсон у вагоні «Укрзалізниці» записав звернення до українців.

    До слова, «Російську залізницю» визнано неплатоспроможною. Причина – невиплата зобов'язань по облігаціях зовнішнього займу у швейцарських франках перед нерезидентами.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця залізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками