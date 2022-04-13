У Маріуполі окупанти з танка обстріляли благодійну організацію. Стали відомі подробиці
Трагедія сталася ще у березні, але стало відомо про неї лише зараз
Російські військові у Маріуполі атакували з танка центр католицької благодійної організації «Карітас України». За інформацією Vatican News, трагедія сталася ще 15 березня, однак про неї стало відомо лише в середині квітня.
«Ця драматична новина викликає жах і шок у сім’ї Caritas…» – заявив генсек Caritas Internationalis Алоїзіус Джон.
За його словами, внаслідок обстрілу російських військових загинули двоє співробітниць організації та п’ятеро членів їхніх сімей.
В Caritas Internationalis закликали світ зробити усе, аби закінчити війну в Україні: «Наш смуток перетворюється на заклик до міжнародної спільноти докласти всіх зусиль, щоб покласти край цьому насильству, повернутися до діалогу і побачити в кожній людині брата і сестру».
Нагадаємо, раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.
Відомо також, що російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.
Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та у РФ.
У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Рашисти вбивають кожного, хто любить Україну та їм не скорився.