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    Події в Україні

    У Маріуполі окупанти з танка обстріляли благодійну організацію. Стали відомі подробиці

    Трагедія сталася ще 15 березня - У Маріуполі окупанти з танка обстріляли благодійну організацію. Стали відомі подробиці
    Трагедія сталася ще 15 березня
    фото з відкритих джерел

    Трагедія сталася ще у березні, але стало відомо про неї лише зараз

    Російські військові у Маріуполі атакували з танка центр католицької благодійної організації «Карітас України». За інформацією Vatican News, трагедія сталася ще 15 березня, однак про неї стало відомо лише в середині квітня.

    «Ця драматична новина викликає жах і шок у сім’ї Caritas…» заявив генсек Caritas Internationalis Алоїзіус Джон.

    За його словами, внаслідок обстрілу російських військових загинули двоє співробітниць організації та п’ятеро членів їхніх сімей.

    В Caritas Internationalis закликали світ зробити усе, аби закінчити війну в Україні: «Наш смуток перетворюється на заклик до міжнародної спільноти докласти всіх зусиль, щоб покласти край цьому насильству, повернутися до діалогу і побачити в кожній людині брата і сестру».

    Нагадаємо, раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.

    Відомо також, що російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі.

    Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

    Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та у РФ.

    У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Рашисти вбивають кожного, хто любить Україну та їм не скорився.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі окупанти з танка обстріляли благодійну організацію. Стали відомі подробиці