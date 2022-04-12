«Укрзалізниця» призначила на 13 квітня два додаткових Інтерсіті+

Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова. Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.

Так, Інтерсіті Дарниця-Дніпро відправляється о 8: 30. При цьому наголошується, що поїзд не буде заїжджати на вокзал Київ-Пасажирський.

Другий поїзд Інтерсіті відправляється о 17: 00 з Дніпра до Львова.

Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.

Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.

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