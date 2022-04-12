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    «Укрзалізниця» призначила на 13 квітня два додаткових Інтерсіті+

    «Укрзалізниця» призначила на 13 квітня два додаткових Інтерсіті+
    фото з відкритих джерел

    Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці»

    «Укрзалізниця» призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова. Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.

    Так, Інтерсіті Дарниця-Дніпро відправляється о 8: 30. При цьому наголошується, що поїзд не буде заїжджати на вокзал Київ-Пасажирський.

    Другий поїзд Інтерсіті відправляється о 17: 00 з Дніпра до Львова.

    Квитки вже можна придбати на сайті та чат-ботах «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

    Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.

    Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила на 13 квітня два додаткових Інтерсіті+