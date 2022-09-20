Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW

Окупанти панікують і вимагають негайний «референдум» про визнання «ДНР» і «ЛНР» суб’єктами Росії

Ставленики Росії в окупованій Донецькій та Луганській областях закликали своє керівництво «негайно» провести «референдум» про визнання «ДНР» і «ЛНР» суб’єктами Росії. Російська пропагандистка Симонян схвально відгукнулася про це, назвавши його «кримським сценарієм». Вона написала, що, визнавши окуповану українську землю територією РФ, Росії легше погрожувати НАТО ударами у відповідь на українські контратаки, «розв’язуючи Росії руки в усіх відношеннях».

Обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі. Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що такий підхід непослідовний. «Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують «ДНР» і «ЛНР», призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково «окуповані» законною українською владою та українськими силами, що наступають», – йдеться у звіті.

На думку ISW, часткова анексія на цій стадії також поставила б Кремль у дивне становище, вимагаючи, щоб українські сили звільнили «російську» територію. «Залишається дуже незрозумілим, чи захоче російський президент Володимир Путін потрапити в таку скруту заради сумнівної вигоди полегшити погрози НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи здійснить на цьому етапі», – зазначили аналітики.

Вони припускають, що у російського керівництва закінчуються способи зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області. «Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з Росії, так і з нещодавно анексованої української території. Російські війська відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб заповнити свої сильно деградовані та деморалізовані підрозділи», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 19 вересня:

Українські успіхи в контрнаступі погіршують моральний стан російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.

Ймовірно, українські війська продовжують обмежені та локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.

Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.

Українські війська продовжують наносити удари по російських військових, транспортних і матеріально-технічних об’єктах у Херсонській області.

Українські та російські джерела визначили три зони кінетичної активності 19 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області поблизу Ольгіне.

Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.

Як повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести «референдум» щодо входження до складу Росії.