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Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
фото з відкритих джерел

Окупанти панікують і вимагають негайний «референдум» про визнання «ДНР» і «ЛНР» суб’єктами Росії

Ставленики Росії в окупованій Донецькій та Луганській областях закликали своє керівництво «негайно» провести «референдум» про визнання «ДНР» і «ЛНР» суб’єктами Росії. Російська пропагандистка Симонян схвально відгукнулася про це, назвавши його «кримським сценарієм». Вона написала, що, визнавши окуповану українську землю територією РФ, Росії легше погрожувати НАТО ударами у відповідь на українські контратаки, «розв’язуючи Росії руки в усіх відношеннях».

Обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі. Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що такий підхід непослідовний. «Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують «ДНР» і «ЛНР», призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково «окуповані» законною українською владою та українськими силами, що наступають», – йдеться у звіті.

На думку ISW, часткова анексія на цій стадії також поставила б Кремль у дивне становище, вимагаючи, щоб українські сили звільнили «російську» територію. «Залишається дуже незрозумілим, чи захоче російський президент Володимир Путін потрапити в таку скруту заради сумнівної вигоди полегшити погрози НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи здійснить на цьому етапі», – зазначили аналітики.

Вони припускають, що у російського керівництва закінчуються способи зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області. «Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як з Росії, так і з нещодавно анексованої української території. Російські війська відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб заповнити свої сильно деградовані та деморалізовані підрозділи», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 19 вересня:

  • Українські успіхи в контрнаступі погіршують моральний стан російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.
  • Ймовірно, українські війська продовжують обмежені та локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.
  • Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.
  • Українські війська продовжують наносити удари по російських військових, транспортних і матеріально-технічних об’єктах у Херсонській області.
  • Українські та російські джерела визначили три зони кінетичної активності 19 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області поблизу Ольгіне.
  • Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW фото 1

Як повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести «референдум» щодо входження до складу Росії.

Теги: росія окупанти анексія Луганщина путін референдум Донеччина Україна контрнаступ

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