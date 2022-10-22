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Окупанти перекидають на фронт поремонтовані танки (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти перекидають на фронт поремонтовані танки (відео)
Відновлені російські танки повертаються в Україну
фото: скріншот із відео

РФ збирає усі сили щоб переломити хід війни

Росіяни перекидають на фронт в Україну ешелон танків Т-62М, вироблених у 60-х роках та відновлених на 103-му бронетанковому ремонтному заводі. Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

За інформацією журналіста, Росія не встигає відновлювати втрати у танках. Отримують танки з Біларусі, танки Т-72 та Т-80 з баз зберігання, відновлених на заводах, в три зміни роблять нові танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, але й цього замало, тому масові поставки Т-62 є дуже важливі для росіян. На стратегічному херсонському напрямку під час наступу ЗСУ у вересні росіяни втратили цілий батальйон Т-62М, знищено та захоплено ЗСУ близько 30 таких танків.

«Цікаво, що херсонські Т-62 були з «мангалами», тобто решітками від ударів ПТРК та БПЛА. Тут вже час не витрачають, відправили так, без решіток», – пише Юрій Бутусов.

За словами журналіста, відео показує, що РФ збирає усі сили щоб переломити хід війни, і максимально насичує бойовою технікою армію. Ворог зберігає перевагу у бронетехниці, як у всіх інших видах важкого озброєння.

«З іншого боку, це демонстрація, що російські ресурси не є безмежними, українці успішно трощать ворога, і у бій намагаються кинути усе, що тільки знаходять під рукою», – підсумовує журналіст.

Нагадаємо, армія Росії почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші – лише два танки на день.

Також нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

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Теги: фронт відео ворог втрати журналіст контрнаступ озброєння окупанти росія росіяни танки українці армія

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