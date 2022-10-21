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Філігранна майстерність: український дрон знищує рашистський танк (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Філігранна майстерність: український дрон знищує рашистський танк (відео)
Дрон знищує російський танк Т-72
фото: скріншот з відео

Українські воїни продовжують знищувати російску техніку на полі бою

У мережу потрапило відео того, як українські воїни з дрона влучно потрапляють боєприпасом по російському танку, після чого той вибухає. Про це повідомляють соцмережі.

«Дрон скидає прямо у моторний відсік російського Т-72 «подаруночок». Південний напрямок», – зазначається у підписі до відео.

Раніше стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

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Теги: ЗСУ війна Зброя Росії танки

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