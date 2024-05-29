Окупанти підтягують резерви на двох напрямках

За словами очільника Харківської ОВА, у Вовчанську точаться вуличні бої

Ворог намагається просунутися вглиб Харківщини

На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, ворог намагається просунутися вглиб території, але успіхів не має і зазнає втрат. У Вовчанську, як зазначив Синєгубов, точаться вуличні бої.

Як зазначив очільник Харківської ОВА, на Куп’янському напрямку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти свій потенціал. Синєгубов каже, що активні бойові дії там точаться протягом 10 місяців.

«По Золочівському напрямку у нас певні занепокоєння є. Ворог може активізувати там свої дії. Ми слідкуємо за поведінкою противника. Готові вживати будь-яких заходів, зокрема щодо евакуації населення», – додав він.

Нагадаємо, біля населеного пункту Липці Харківської області ситуація стабілізувалася і підрозділи Сил оборони проводять покращення свого тактичного становища. Про це розповів офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії Віталій Литвин.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.