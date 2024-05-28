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Чому важливо утримати Вовчанськ? Пояснення ексзаступника начальника Генштабу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чому важливо утримати Вовчанськ? Пояснення ексзаступника начальника Генштабу
Окупанти змогли захопити частину міста на лівому березі річки Вовча в перші дні прориву
фото Влада і Костянтин Ліберови/Instagram

Генерал Романенко: «Вовчанськ – найближче до кордону місто, від якого можна просуватися у бік Куп’янська»

Якщо росіянам вдасться захопити місто Вовчанськ, вони отримають можливість завдати удару у фланг і в тил куп’янському угрупованню ЗСУ. Про це йдеться у статті «Главкома» «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».

«Останнім часом росіяни не можуть на Куп’янськ просунутися з південно-східного та північно-східного напрямку, вони місяцями ведуть бойові дії на цьому напрямку. А якщо би взяли Вовчанськ, то змогли б ударити по нашому куп’янському угрупованню у фланг і в тил», – пояснив тактичний задум ворога генерал Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Генерал розповів, що Вовчанськ – найближче до кордону місто, від якого загарбники можуть просуватися у бік Куп’янська. За даними військових, зараз Сили оборони утримують дві третини міста – окупантам вдалося захопити частину населеного пункту на лівому березі річки Вовча в перші дні прориву.

Нагадаємо, російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні. Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, а російські війська наступають з півночі. Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що Росія тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

До слова, країна-агресорка минулого тижня залучила підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ разом із регулярними силами та підрозділами «Шторм-Z» під час наступу на Вовчанськ. Африканський корпус Міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні «Вагнер».

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Теги: війна Харківщина місто росіяни

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