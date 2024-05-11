На Харківщині тривають бої за села, які перебували в сірій зоні – Генштаб

Контрударні заходи продовжуються у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ

На півночі Харківської області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів просунутися углиб території України. росіяни застосовують піхоту та техніку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ пізно ввечері 10 травня.

Зазначається, що контрударні заходи продовжуються у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

«Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

До слова, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону. Згодом стало відомо, що окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині.

Між тим, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів». Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.