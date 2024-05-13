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Сили оборони збили ворожий Су-25

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони збили ворожий Су-25
Українські воїни збили другий за тиждень російський Су-25
фото: Facebook/110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

На Донеччині підрозділи Сил оборони уразили літак окупантів

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Генштаб, усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.

Як повідомлялося, українські захисники сьогодні збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор».  Вартість одного такого – $16 млн

Нагадаємо, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Раніше Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні.

До слова, через українську атаку на аеродром «Кущевська» Російська Федерація була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах якомога далі від лінії фронту.

Теги: окупанти Донбас війна винищувач

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