Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол

За словами посла, Латвія на «максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях»

Латвія планує передавати Україні дрони власного виробництва. Те ж стосується і радіолокаційних систем захисту. Про це заявив посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю «Укрінформу».

«Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту», – зазначив дипломат.

За словами посла, розвивається також коаліція 155-мм снарядів, «є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з погляду безпеки».

«Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було б прийняти від 150 до 200 українських військових на рік», – додав він.

Резюмуючи, посол зазначив, що «Латвія на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях».

Як повідомлялося, коаліція дронів, яку очолює Латвія, вже зібрала майже €500 млн – кошти витратять на придбання безпілотників для України.

До слова, уряд Латвії має намір допомогти Збройним силам України у зміцненні системи протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».