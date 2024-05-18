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Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»
Ллойд Остін та Браун проведуть віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України
фото з відкритих джерел

На зустрічі обговорять війну Росії в Україні та продовження тісної координації

У понеділок, 20 травня відбудеться наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Очікується, що засідання пройде у віртуальному режимі.

«Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету керівників штабів генерал Браун проведуть віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України 20 травня в Пентагоні», – повідомляє пресслужба.

Засідання яке відбудеться буде 22-м. Традиційно очікується участь у зустрічі міністрів оборони та керівників оборонних відомств із майже 50 країн. Учасники обговорять війну Росії в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення ЗСУ засобами, необхідними для захисту суверенної території своєї країни.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США заявляє, що ситуація на полі бою в Україні складна − і все це викликає занепокоєння. Російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України.

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Теги: Пентагон США Україна війна військова допомога гуманітарна допомога Ллойд Остін

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