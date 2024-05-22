Британець йшов пішки з Будапешта до Ужгорода, аби мобілізуватися до ЗСУ

Британець вступив до лав ЗСУ, аби боротися за українців і запобігти світовій війні

До України чоловік добирався протягом восьми діб

Британець Маркус Сміт здолав пішки відстань із Будапешта до Ужгорода, щоб приєднатися до лав ЗСУ. Про це розповіли в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Шлях до України зайняв у чоловіка вісім діб, шість годин, 36 хвилин і 14 секунд.

«Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється на телебаченні по всьому світу. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні», – заявив Маркус.

На його думку, Володимир Путін може захотіти захопити ще більше територій, що може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде як Гітлер.

«Путін продовжить ходити з країни до країни, кажучи: «Я хочу це і це! І це мої правила!» Тому я тут: щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні», – додав британець.

Він також зазначив, що у Другій світовій війні Велика Британія вистояла і зберегла свободу саме завдяки допомозі інших країн. Тому нині він робить усе, що в його силах, аби зупинити країну-агресора.

Водночас Сміт сподівається, що українські чоловіки, які ще не взяли зброю до рук, «переосмислять свою позицію».

Нагадаємо, засновник видавництва «Лабораторія» та книжкового дистрибутора «Лібраріус» Антон Мартинов отримав повістку та мобілізувався до Збройних сил України.

Раніше український відеоблогер Олексій Шкробинець, більш відомий широкому загалу як автор YouTube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон, повідомив про вступ до лав Збройних сил України.

Крім того, керівник із розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік підписав контракт з ЗСУ.

Також український письменник, перекладач, засновник YouTube-каналу «Твоя Підпільна Гуманітарка» Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України.

До слова, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної бригади України «Хартія».