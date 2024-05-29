Росіяни почали обстрілювати Вовчанськ термобаричними боєприпасами

Російські окупанти б'ють по забудові і цивільній інфраструктурі

Російська окупаційна армія обстрілює Вовчанськ з важких вогнеметних систем ТОС2 «Сонцепьок» термобаричними боєприпасами. Про це заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемаратону.

Як відомо, що Росія атакує Вовчанськ керованими авіаційними бомбами, так від початку доби зафіксовано шість таких ударів.

«Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 «Сонцепьок». Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру», – розповів речник.

За словами Волошина, росіяни намагаються підтримувати наступ силами мотострілецьких підрозділів, що належать до 44-го армійського корпусу, проте Сили оборони активно знищують усі подібні угруповання.

Військовий розповів про відмінну тактику росіян на різних напрямках фронту. За його словами, переважно окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки.

«Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити і заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них «квиток в один кінець» і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують», – зазначив Волошин.

Термобаричний боєприпас, ТББ, ОДБ – боєприпас, створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Принцип дії: спочатку боєприпас розпилює вибухонебезпечну рідину, яка змішується із повітрям, а після того, як утворюється «хмара» – вона підривається.

Нагадаємо, російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

До слова, країна-агресорка минулого тижня залучила підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ разом із регулярними силами та підрозділами «Шторм-Z» під час наступу на Вовчанськ. Африканський корпус Міноборони Росії, створений у грудні 2023 року, складається з більш ніж 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в угрупуванні «Вагнер».