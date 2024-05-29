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Які плани у росіян на Харківщину та Сумщину? Експерти пояснили задум ворога

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які плани у росіян на Харківщину та Сумщину? Експерти пояснили задум ворога
Окупанти намагатимуться розтягнути лінію фронту для того, аби змусити ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх
фото з відкритих джерел

«Зараз у них недостатньо сил, щоб рушити на Харків та Суми, але створити для нас проблеми на прикордонні – цілком ймовірно»

Імовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх. Про це йдеться у статті «Главкома» «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».

Росіяни можуть почати активні бойові дії не тільки на півночі Харківщини, а й Сумщини задля досягнення такої мети. Про це Головне управління розвідки попереджало кілька тижнів тому.

«Зараз у них недостатньо сил, щоб рушити на Харків та Суми, але створити для нас проблеми на прикордонні –  цілком ймовірно, що такої мети будуть досягати, аби створити сприятливіші умови для своїх військ на Краматорському напрямку, Покровському. Путіну важливо якнайшвидше взяти під контроль ті території Донеччини, які внесено в Конституцію РФ», –  вважає Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник, ексречник Генштабу ЗСУ (2014-2017 рр.)

Зараз країна-агресорка формує ще дві армії, до складу яких входять 14 дивізій, 16 бригад. «Якщо сформують, то це буде нова хвиля наступу», – вважає генерал Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Генерал припускає, що окупанти можуть спробувати заблокувати Харків та атакувати Суми, однак вважає малоймовірним другий «поход на Київ».

До слова, мешканці Харківщини та сусідніх Донеччини й Луганщини складають чималий відсоток військовослужбовців 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка. За словами полковника Павла Федосенка, Героя України та комбрига цієї бригади, такі військовослужбовці є найбільш вмотивованими воїнами.

Нагадаємо, біля населеного пункту Липці Харківської області ситуація стабілізувалася і підрозділи Сил оборони проводять покращення свого тактичного становища. Про це розповів офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії Віталій Литвин.

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Теги: Харківщина Сумщина війна окупанти Харків

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