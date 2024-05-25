Офіцер Нацгвардії розповів про ситуацію на півночі Харківщини

Противник використовує тактику щодо розтягнення наших сил на Харківщині

Біля населеного пункту Липці Харківської області ситуація стабілізувалася і підрозділи Сил оборони проводять покращення свого тактичного становища. Про це розповів офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії Віталій Литвин в ефірі «Еспресо».

«На Харківському напрямку наш підрозділ дуже ефективно стримував наступальні дії ворога в районі населеного пункту Липці. Зараз на цьому напрямку ситуація стабілізувалася і наші підрозділи проводять покращення свого тактичного становища. Тобто вже ініціатива в наших руках. Бійці бригади «Рубіж» зараз проводять штурмові дії та покращують своє становище», – зауважив офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії.

За словами Литвина, на Лиманському напрямку противник постійно здійснює велику кількість артилерійських обстрілів, при штурмових діях застосовує багато як техніки, так і особового складу. За сьогодні 25 травня також відбувалися бойові зіткнення, деякі бої тривають і дотепер.

«Загарбники будуть тримати позиції на Харківському напрямку попри втрати, доки не закінчаться резерви їхніх бригад, які вони там застосовують. Можна сказати, що у них не дуже обмежений ліміт боєприпасів. Вони зараз розуміють, що їм вдалося ефективно відтягнути наші сили, які ми й надалі там тримаємо. Противник використовує тактику щодо розтягнення наших сил на Харківщині. Надалі він буде тримати там деякі свої сили, якщо не відкриє нові фронти десь на Сумщині», – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони змогли взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.

До слова, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.