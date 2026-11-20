Російські війська почали застосовувати на фронті новий ударний безпілотник «Куб-10МЄ», який, за заявами розробника, здатний долати понад 100 км і уражати рухомі цілі. Про появу дрона повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним Флеш, передає «Главком».

«Куб-10МЕ» розробив російський концерн «Калашников». Це безпілотник літакового типу, який виробник позиціонує як баражувальний боєприпас. Російська сторона заявляє, що апарат може долати понад 100 км і має оптико-електронну систему наведення, здатну розпізнавати та атакувати рухомі об'єкти.

Однією з особливостей безпілотника називають оптико-електронну систему наведення фото: Сергій Flash/Telegram

За даними виробника, крейсерська швидкість дрона становить близько 120 км/год, а висота польоту – від 80 до 1800 метрів. Його нібито можна застосовувати вдень і вночі, зокрема за несприятливих погодних умов.

У серпні 2026 року гендиректор концерну «Калашников» Алан Лушников заявляв, що «Куб-10МЕ» незабаром з'явиться на фронті в Україні. За його словами, безпілотник має працювати в парі з розвідувальним дроном «Скат 350М», який може передавати дані та забезпечувати ретрансляцію сигналу.

Водночас наведені характеристики є заявами російського виробника. Незалежного підтвердження всіх заявлених можливостей безпілотника наразі немає.

Варто нагадати, що Україна після завершення випробувань у Данії отримає перший зразок нового підводного морського дрона Shadowfin. Апарат створила данська компанія Søens Tech спеціально з урахуванням потреб України.