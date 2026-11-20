У ніч проти 20 листопада російські окупанти атакували Львівщину реактивними безпілотниками, над Львовом кілька разів працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького та міського голову Андрія Садового.

Тривога тривала кілька годин

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 02:24. Ворожі дрони заходили на місто хвилями. Мешканці Львова чули вибухи.Водночас працювали сили протиповітряної оборони.

Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян не виходити з укриттів.

«Увага, Львів! Працює ППО! Не підходьте до вікон і нічого не знімайте. Залишайтеся в укритті або в безпечному місці до відбою тривоги», – написав Андрій Садовий.

За словами Максима Козицького, загроза ворожих безпілотників для області не минула. Про наслідки атаки, руйнування чи постраждалих місцева влада поки не повідомляла.

Реактивні шахеди над Львовом

Реактивні безпілотники атакують Львівщину не вперше. Уранці 10 жовтня російський реактивний шахед уперше долетів до Львова. Сили ППО знешкодили його неподалік міста. За даними Повітряних сил, тієї ночі Росія випустила по Україні 160 ударних дронів, і 110 із них були реактивними.

У ніч проти 20 жовтня російські дрони двічі вдарили по енергетичному об'єкту на Львівщині. Один із реактивних шахедів тоді сім разів облетів Львів по колу. За даними моніторингових каналів, він розганявся приблизно до 800 км/год.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що Росія змінює конструкцію таких дронів. Можливо, окупанти зменшують бойову частину, щоб узяти більше пального і долітати до західних областей.

Нагадаємо, 13 жовтня у селі Малехів Львівського району впав підбитий російський безпілотник. Тоді постраждали щонайменше троє людей і були пошкоджені приватні будинки.