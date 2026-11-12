Лавров розповів, хто впливає на рішення Путіна стосовно переговорів

Попри переговорний процес, Лавров запевнив, що Москва не відступатиме від раніше визначеного курсу

Російський диктатор визначатиме подальшу позицію Москви після звітів делегації Мединського та американських представників

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, від кого залежатимуть подальші рішення Володимира Путіна щодо переговорів про завершення війни в Україні. За його словами, російський диктатор спочатку вислухає звіти очільника російської делегації Володимира Мединського та спеціальних представників президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника країни-агресора.

Лавров заявив, що після завершення переговорів в Абу-Дабі Мединський мав доповісти Путіну про їхні результати. Крім того, до Москви приїхали американські переговорники, щоб окремо поінформувати російського президента про перебіг зустрічей.

«Він також регулярно отримує такі звіти від делегацій Мединського. І на підставі того, що він почує від американців, визначатиме наші подальші позиції», – сказав глава російського МЗС.

Водночас Лавров позитивно оцінив налаштованість української делегації на предметну роботу під час переговорів в Абу-Дабі. Однак він знову звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той нібито «грає у власні ігри».

Також очільник російського МЗС висловився на підтримку тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії. Він назвав такий формат «найбільш виправданим».

Попри переговорний процес, Лавров запевнив, що Москва не відступатиме від раніше визначеного курсу. За його словами, Росія й надалі діятиме задля досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції», які російський диктатор озвучив у червні 2024 року. Міністр стверджує, що відтоді ці цілі нібито не змінювалися.

Варто нагадати, що спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф прилетіли до Москви. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.