Зеленський прибув до Берліна з неанонсованим візитом

Український президент зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом напередодні нових переговорів про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада прибув до Берліна з неанонсованим візитом. Глава держави підтвердив, що проведе низку зустрічей із німецькими високопосадовцями, а також з Канцлером Фрідріхом Мерцом. Головними темами переговорів стануть дипломатична координація, посилення протиповітряної оборони та підтримка української енергетики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з Канцлером і Президентом Німеччини, Президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що під час візиту українська делегація зосередиться на питаннях безпеки та міжнародної співпраці. Зокрема, Київ розраховує на подальше зміцнення оборонних можливостей і допомогу в захисті енергетичної інфраструктури.

«Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин», – заявив глава держави.

Зеленський також підкреслив необхідність спільних дій міжнародних партнерів задля гарантування безпеки та дотримання міжнародного права.

«Ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії. Дякуємо Німеччині за готовність підтримувати наш захист життя та дуже серйозну спільну роботу!» – зазначив президент.

Як зазначає n-tv, візит Зеленського відбувається напередодні нових переговорів між Україною та Росією, спрямованих на припинення війни. Очікується, що під час зустрічі лідери також обговорять подальшу військову та фінансову підтримку України з боку Німеччини.

Водночас 3–4 листопада в Берліні проходить конференція з питань безпеки. Серед її головних тем – російська війна проти України та загрози європейській безпеці з боку Росії.

Нагадаємо, 2 листопада спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив про підготовку нового раунду переговорів між Україною та Росією за американського посередництва. За його словами, зустрічі заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі та мають відбутися на робочому рівні.