Максим Жорін закликав відновити ядерний статус України

Заступник командира Третього армійського корпусу вважає, що Україна потребує довгострокових гарантій безпеки

Україна має знову стати ядерною державою, оскільки міжнародні домовленості не захистили її від російської агресії. Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у дописі у Telegram, повідомляє «Главком».

Жорін пов’язав необхідність перегляду безпекової політики України з рішенням Франції розширити власний ядерний арсенал. На його думку, у сучасному світі дедалі більше значення має військова сила, а міжнародні домовленості не завжди забезпечують захист держав від агресії.

Військовий також розкритикував рішення української влади 1990-х років відмовитися від ядерного озброєння в обмін на міжнародні безпекові запевнення.

«Стратегічною метою для України повинно бути відновлення ядерного статусу. Якщо ми хочемо мати справжні довгострокові безпекові гарантії, повинні знову стати ядерною державою», – написав Жорін.

Що відбувається з ядерною програмою Франції

2 березня 2026 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив про збільшення ядерного арсеналу країни та зміну підходів до ядерного стримування. Париж також запропонував європейським партнерам поглибити співпрацю у цій сфері.

Французька ініціатива передбачає консультації із союзниками, спільні навчання та можливість тимчасового розміщення французьких літаків, здатних нести ядерну зброю, на території партнерів. Рішення про застосування арсеналу залишається виключно за французьким президентом. Про зміни у французькій ядерній політиці повідомляє Міністерство збройних сил Франції.

У жовтні Париж продовжив консультації з європейськими державами. Зокрема, Франція та Нідерланди провели перше засідання двосторонньої групи з питань ядерної співпраці.

Від якого ядерного арсеналу відмовилася Україна

Після розпаду Радянського Союзу Україна успадкувала один із найбільших ядерних арсеналів світу. Водночас система управління стратегічними ядерними силами залишалася централізованою, а ключові механізми командування перебували за межами України.

5 грудня 1994 року Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна держава, а країни-підписанти підтвердили зобов’язання поважати її незалежність, суверенітет і наявні кордони, а також утримуватися від погрози силою або її застосування.

Підписання Будапештського меморандуму фото: Вікіпедія

Водночас меморандум не передбачав автоматичного військового захисту України в разі нападу. Документ містив, зокрема, зобов’язання проводити консультації та домагатися дій Ради Безпеки ООН у визначених ним обставинах. Росія порушила зобов’язання щодо територіальної цілісності України, окупувавши Крим у 2014 році та розпочавши повномасштабне вторгнення у 2022-му.

За даними Міністерства оборони США, передання ядерної зброї з України до Росії завершилося у 1996 році.

Ракети СС-18 відправляють на утилізацію, грудень 1997 року фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у серпні 2026 року «Главком» опублікував матеріал про те, чи могла Україна зберегти частину ядерного потенціалу. Колишній народний депутат Юрій Костенко пояснив, які рішення початку 1990-х років вплинули на процес роззброєння.