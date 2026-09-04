Україна отримає новий підводний дрон для підриву кораблів і портів РФ (фото)

Данський апарат Shadowfin розробили спеціально з урахуванням потреб України, а його виробництво навіть дешевше російських «шахедів»

Україна після завершення випробувань у Данії отримає перший зразок нового підводного морського дрона Shadowfin. Апарат створила данська компанія Søens Tech спеціально з урахуванням потреб України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Defense Express.

Дрон представили під час міжнародної оборонної виставки DALO Industry Days 2026. Його розробляють як відносно дешеву платформу для ураження російських кораблів, портів, мостів та інших об'єктів берегової інфраструктури.

Дрон матиме 300 кг бойового навантаження

Shadowfin має довжину близько 7 метрів, діаметр корпусу – 50 см, а загальна маса апарата становить близько 1,5 тонни. При цьому до 300 кг припадає на бойову частину.

У верхній частині дрона розташована щогла, яка має виступати над поверхнею води. На ній можуть встановлюватися GPS-антена, камери та додаткові сенсори. Конструкція також передбачає можливість встановлення шноркеля для дизельного двигуна. За задумом розробників, це може збільшити дальність роботи апарата.

Підводний дрон Shadowfin Фото: Naval News

Особливістю Shadowfin є його ціна. За оцінкою виробника, один такий дрон коштуватиме близько €50 тис. Для підводного безпілотника це відносно невисока вартість. Знизити собівартість вдалося, зокрема, завдяки використанню простої конструкції та стандартної склопластикової труби діаметром 500 мм.

Перший дрон передадуть Україні після випробувань

Наразі Shadowfin проходить випробування у водах Данії. Після їх завершення компанія планує передати перший апарат Україні, де він має пройти польові випробування.

Розробники розраховують, що низька вартість апарата дозволить використовувати такі дрони у значній кількості. Підводне розміщення водночас має ускладнювати їх виявлення порівняно з надводними безпілотниками.

За задумом компанії, Shadowfin може використовуватися для атак на російські кораблі та портову інфраструктуру. Водночас заявлені характеристики апарата поки не підтверджені практичним застосуванням у бойових умовах, оскільки він ще перебуває на етапі випробувань.

Варто нагадати, що у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».