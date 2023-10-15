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Рашисти вперше за час окупації почали звозити судна до Маріуполя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рашисти вперше за час окупації почали звозити судна до Маріуполя
Окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери
фото: Петро Андрющенко

У Маріупольському порту вперше з початку окупації одночасно три судна біля причалів під погрузку

У неділю, 15 жовтня, у Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження. Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації», – написав Андрющенко.

Окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери
Окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери
фото: Петро Андрющенко

За словами Андрющенка, всього окупанти залучили чотири судна через нібито цивільну фірму «РКС-НР».

Водночас радник мера Маріуполя припускає, якщо росіяни не збираються перешвартувати ліберійські судна, то це «погана новина для нас».

У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку
У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку
фото: Петро Андрющенко

Крім того, окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери.

«Будемо намагатись дізнатись, що там. Хоча, може велика бавовна просто зійде з небес та спростить нам все. Бо там нічого цивільного точно немає», – додав Андрющенко.

У Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження
У Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження
фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області.

До слова, Андрющенко пояснив, навіщо окупанти закривають в’їзди до Маріуполя.

Теги: окупанти Маріуполь порт корабель

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