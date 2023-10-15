Рашисти вперше за час окупації почали звозити судна до Маріуполя

Окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери

У Маріупольському порту вперше з початку окупації одночасно три судна біля причалів під погрузку

У неділю, 15 жовтня, у Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження. Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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«У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації», – написав Андрющенко.

Окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери фото: Петро Андрющенко

За словами Андрющенка, всього окупанти залучили чотири судна через нібито цивільну фірму «РКС-НР».

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Водночас радник мера Маріуполя припускає, якщо росіяни не збираються перешвартувати ліберійські судна, то це «погана новина для нас».

У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку фото: Петро Андрющенко

Крім того, окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери.

«Будемо намагатись дізнатись, що там. Хоча, може велика бавовна просто зійде з небес та спростить нам все. Бо там нічого цивільного точно немає», – додав Андрющенко.

У Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області.

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До слова, Андрющенко пояснив, навіщо окупанти закривають в’їзди до Маріуполя.