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Окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя
фото: «Атеш» / Telegram

Агенти «Атеш» фіксують перекидання «зубів дракона» містом

Російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Агенти «Атеш» фіксують перекидання «зубів дракона» містом. Везуть їх на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від міста. 

«Окупанти так сильно «впевнені» в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть – оборону окупантів буде прорвано!», – йдеться в повідомленні.

У той же час російські загарбники будують пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

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Теги: війна Маріуполь Донеччина окупанти

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