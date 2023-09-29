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Хто вбивав маріупольців? Росіяни сфальсифікували дубляж американського серіалу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто вбивав маріупольців? Росіяни сфальсифікували дубляж американського серіалу
У російському дубляжі замість «росіян» герої кажуть «Азов» та «бойовики»
Кадр із серіалу «Ранкове шоу»

У четвертому сезоні серіалу обговорюється війна в Україні

В американському серіалі «Ранкове шоу» згадали про війну в Україні та російські обстріли Маріуполя, зокрема лікарні. Це четвертий епізод шоу від Apple TV+, який вийшов 27 вересня. Натомість російські пропагандисти змінили озвучу серіалу і поміняли репліку героя про те, як рашисти розстрілюють мирних у Маріуполі. У переробленій версії росіян мирні міста бомбардують на окупанти, а «Азовці».

В оригіналі текст звучить: «росіяни не лише бомбардують місто. Громадянських стріляють на вулиці». Переклад піратської студії дубляжу RuDub звучить так: «Тут не лише бомбардують місто, «Азов» розстрілює цивільних на вулицях».

 

Серіал «Ранкове шоу», головні ролі в якому виконали Різ Візерспун (Різ Візерспун) та Дженіфер Еністон (Алекс Леві), розповідає про роботу американського телеканалу UBA та всіх, хто там працює. Серіал стартував 2019 року та не раз підіймав важливі теми, які турбують суспільство, як то «культура відміни», пандемія, заборона абортів у деяких штатах США, проблеми довкілля тощо. В першій серії навіть показали модний зараз космічний туризм.

В новому, четвертому сезоні серіалу обговорюється війна в Україні. Згадують про неї вже в фіналі першої серії, коли Бредлі Джексон (Різ Візерспун) летить у космос.

В другій серії канал шантажують російські хакери, вимагаючи 50 мільйонів доларів за вкрадені дані каналу. Одна із героїнь каже, що платити – це не вихід.

«Можливо, ми дамо гроші на російську війну проти України. Я не хочу мати цей тягар на совісті» — каже вона і з неї всі погоджуються.

В четвертій серії згадують вже атаки на Маріуполь. Бредлі Джексон (Різ Візерспун) та Мія Джордан (Карен Піттман) вирішують, як надіслати до українського Маріуполя фотографа, який би міг зафіксувати обстріли міста ВС РФ. Мія згадує, що Бредлі була там у лютому, і питає, чи не лишилось у неї знайомого фіксера (найманого координатора, що допомагає журналістам).

«Обстріл Маріуполя. Сюжет буде важливий. Міжнародний відділ не відправить кореспондента, усі налякані після того, що сталося з тією французькою групою новинарів. Але ми можемо перші це показати» – говорить героїня Мія.

В середині серії Мія зв'язується із фотографом  ховається разом із маріупольцями в підвалі. Той розповідає, що «сіяни не просто бомблять місто» а й «стріляють по цивільним» а обіцяє вислати фото. Він просить не публікувати їх, поки не вибереться, але Мія все ж, під тиском, погоджується видати їх в ефір.

У російському дубляжі цей же епізод переклали не згадуючи росіян взагалі. Зокрема, в дубляжі RUDUB спочатку згадують «бойовиків», а потім взагалі кажуть що «Азов» вбиває цивільних на вулиці».

Нагадаємо, Ранкове шоу» – це американський телесеріал з Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та Стівеном Кареллом у головних ролях, який почав виходити на Apple TV+ у 2019 році.

 

Раніше повідомлялося, що росіяни створюють клони українських медіа. Такі псевдо-медіа рясніють заголовками на кшталт: «Україна продає дітей на нелегальних ринках» і «ухилянти ховаються у вишах». 

Теги: окупанти місто рашисти росіяни

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