Головна Новини
search button user button menu button

Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі

Ірина Глотова
glavcom.ua
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Журналіст опублікував нове фото з Маріуполя
www.facebook.com/den.kazansky

Росіяни змінили Маріуполь так, що його тепер не впізнати

Війська РФ активно знищують будинки в окупованому Маріуполі, і це не зважаючи на свої ж «обіцянки» їх відремонтувати. Про це свідчать нові світлини у соцмережах. 

Фото ще однієї понівеченої  багатоповерхівки оприлюднив  на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

марик казан.jpg (55 KB)

«Маріуполь. Усе, що залишилося від багатоповерхівки», – підписав світлину він. 

Як повідомив радник міського голови  Петро Андрющенко, російські окупанти до невпізнанності змінили обличчя Маріуполя, зокрема центр міста. 

До того ж, у захопленому окупантами  Маріупольському районі фіксують чергове прибуття мобілізованих військових РФ та розселення їх у закинутих пансіонатах.  Основна мотивація загарбників – гроші та пільгові умови погашення іпотеки у РФ.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.

Читайте також: 

 

Теги: Маріуполь окупанти гроші Facebook журналіст радник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
7836
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
7524
Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових
6623
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети

Новини

Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21
Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Сьогодні, 10:06
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
Сьогодні, 09:29
Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці
Сьогодні, 07:56
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Сьогодні, 07:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту