Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі

Росіяни змінили Маріуполь так, що його тепер не впізнати

Війська РФ активно знищують будинки в окупованому Маріуполі, і це не зважаючи на свої ж «обіцянки» їх відремонтувати. Про це свідчать нові світлини у соцмережах.

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Фото ще однієї понівеченої багатоповерхівки оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

«Маріуполь. Усе, що залишилося від багатоповерхівки», – підписав світлину він.

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Як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, російські окупанти до невпізнанності змінили обличчя Маріуполя, зокрема центр міста.

До того ж, у захопленому окупантами Маріупольському районі фіксують чергове прибуття мобілізованих військових РФ та розселення їх у закинутих пансіонатах. Основна мотивація загарбників – гроші та пільгові умови погашення іпотеки у РФ.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.