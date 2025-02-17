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Затримано топменеджерів одеської компанії, яка продавала РФ обладнання для військових об’єктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано топменеджерів одеської компанії, яка продавала РФ обладнання для військових об’єктів
Протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до рф декілька партій вітчизняних товарів
фото: СБУ

Спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам

Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів в Одесі затримано сімох учасників злочинного угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в Росію електрообладнання для військових об’єктів РФ. Мова йде про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

«Встановлено, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до РФ декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад $1 млн. Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході. Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, серед замовників були підсанкційні компанії РФ, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

СБУ зауважує, що засновник одеського підприємства залучив до оборудки шістьох своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого.

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Теги: Одеса СБУ росія підозра

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