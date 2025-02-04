У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств

За попередніми даними, потерпілих немає

У ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною».

Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Зазначається, що за попередніми даними, потерпілих немає. Обстеження території триває, як і встановлення завданої шкоди, додав Табурець.

Цієї ж ночі дрони атакували столицю та Київщину.

Нагадаємо, 3 лютого Росія вчергове завдала ударів по території Київської області. У Броварському районі Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На Київщині через чергову атаку російських БПЛА тривога тривала всю ніч 3 лютого. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Раніше російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані.