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У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств
«Надскладна ніч». Голова Черкаської ОВА повідомив про наслідки масованої дронової атаки
фото: ДСНС Черкащини

За попередніми даними, потерпілих немає

У ніч на 4 лютого Росія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав ніч «надскладною».

Так, за його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 «шахедів» у межах області.

У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств фото 1
фото: ДСНС
У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств фото 2
фото: ДСНС

Однак не минулось без наслідків. Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває. 

У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств фото 3
фото: ДСНС
У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств фото 4
фото: ДСНС

Зазначається, що за попередніми даними, потерпілих немає. Обстеження території триває, як і встановлення завданої шкоди, додав Табурець.

Цієї ж ночі дрони атакували столицю та Київщину.

Нагадаємо, 3 лютого Росія вчергове завдала ударів по території Київської області. У Броварському районі Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На Київщині через чергову атаку російських БПЛА тривога тривала всю ніч 3 лютого. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

Раніше російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані. 

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Теги: росія Telegram тривога Черкаси дрон безпілотник війна

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