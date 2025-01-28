Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень

Противник завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 43 КАБ, понад 820 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.

На Лиманському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. Наші оборонці вже відбили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 77 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дванадцять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. Ворог завдав авіаційного удару КАБами по Запорізькому.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував наших захисників в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова, в той же час завдав авіаудару в районі Степногірська.

На Курському напрямку

Відбулося тринадцять бойових зіткнень, одне з яких триває до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 222 артилерійських обстріли, зокрема, два – із реактивних систем залпового вогню, завдав 19 авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб.

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 102-ої окремої бригади територіальної оборони, 79-го прикордонного загону, 3-ої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, 46-ої окремої аеромобільної бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1070-й день повномасштабної війни в Україні.