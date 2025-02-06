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Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ виділяє додаткові кошти для посилення контролю над інформпростором на окупованих територіях України

З метою посилення контролю над інформаційним простором всередині Росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування «Роскомнадзору». Структура має створити новий «центр обробки даних» та модернізувати наявні серверні потужності. Про це повідомляє ГУР.

«За задумом держави-агресора, такий крок має збільшити ефективність відстежування та блокування «небажаного» контенту – як завше, Росія прагне досягти якомога вищого рівня  інформаційної ізоляції та повністю відрізати населення від правди», – йдеться у повідомленні.

Засобом контролю агресора над інформаційним середовищем на тимчасово захоплених територіях України також є запуск понад 2,5 тис. сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих «органів влади». Ресурси створені на основі російської платформи «Госвеб», яка використовується для розробки сайтів органів влади держави-агресора Росії.

Раніше на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів. За даними Центру йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. 

Як повідомлялося, на тимчасового окупованих територіях Луганщини, російські окупанти відбирають житло у місцевих жителів, які не отримали російський паспорт.

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Теги: розвідка фейк окупація Україна цензура українці інформаційна війна пропаганда окупанти ГУР

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