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У Запоріжжі підлітки вбили та підпалили собаку заради фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Запоріжжі підлітки вбили та підпалили собаку заради фото
Запорізькі поліцейські встановили підлітків, причетних до жорстокого поводження з твариною
фото: Поліція Запорізької області/Facebook

Діти підпалили тіло тварини та намагалися з ним сфотографуватися

У Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом. Правоохоронці встановили учасників інциденту та відкрили кримінальну справу. Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Про випадок жорстокого поводження з твариною поліціянти дізнались із соціальних мереж. У Telegram-каналі поширили відеозапис, як троє підлітків несуть загиблого собаку сходами покинутої будівлі та знімають це на камеру мобільного телефону.

За даними поліції, після цього вони підпалили тіло тварини. Також вони намагалися сфотографуватися з трупом.

Працівники поліції невдовзі встановили правопорушників – ними виявилися жителі Запоріжжя віком від 14 до 16 років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами з хуліганських мотивів, що призвело до загибелі тварини.

Також поліціянти провели огляд місця події, зібрали речові докази, тіло загиблої тварини направили на експертне дослідження.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 31-річний чоловік жорстоко забив собаку до смерті. Йому повідомлено про підозру.

Також у столиці суд виніс вирок 50-річному чоловіку, власнику середньоазіатської вівчарки, яка завдала травм 25-річній дівчині. Собака без повідця та намордника напала на потерпілу, коли та захищала свого пса. 

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Теги: Запоріжжя тварини поліція чоловік вирок

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