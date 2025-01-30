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Нацгвардійці почепили український прапор в тилу окупантів на Донеччині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нацгвардійці почепили український прапор в тилу окупантів на Донеччині (відео)
На Донеччині бійці закріпили український прапор на вишці
фото: скріншот з відео

«Тепер український стяг сяє на Донеччині, нагадуючи, що земля, воля та перемога наші!», – ОСУВ «Хортиця»

На Донеччині пілоти бригади «Червона калина» Нацгвардії вночі за допомогою дрону закріпили український прапор на вишці в тилу ворога. Про це повідомляє ОСУВ «Хортиця».

«Під покровом ночі пілоти бригади «Червона Калина» Національної гвардії України за допомогою дрону закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби!», – йдеться у повідомленні.

ОСУВ «Хортиця» наголошує, що «цим вчинком нацгвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут є тимчасовою».

«Тепер український стяг сяє на Донеччині, нагадуючи, що земля, воля та перемога наші! Відданість справі, креативність і незламність допомагають нашим героям здобувати перемогу навіть у найважчих умовах», – додали в ОСУВ «Хортиця».

До слова, нині триває 1072-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, РФ у війні з Україною станом на 30 січня втратила особового складу – близько 835940 (+1270) осіб. Зокрема, бойових броньованих машин – 20614 (+17) одиниць.

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Теги: росія окупація окупанти Україна війна Донеччина Нацгвардія

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