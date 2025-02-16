Росіяни прагнуть прорватися на Вовчанський агрегатний завод: військовий пояснив чому

Для окупантів об’єкт цікавий через наявність укриттів, а також те, що територія заводу виходить до річки Вовча

Російські війська продовжують спроби просунутися у Вовчанську, намагаючись встановити контроль над Вовчанським агрегатним заводом. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним «Історик».

Військовий наголосив, що всі атаки ворога наразі безрезультатні.

«Для противника цей об’єкт цікавий через наявність укриттів, а також те, що територія заводу виходить до річки Вовча. Однак усі спроби захопити його зазнали невдачі – завод залишається під контролем Сил оборони України», – зазначив «Історик».

За його словами, будівлі підприємства зруйновані, ідеться лише про укриття та підвальні приміщення, які окупанти могли б використати для розміщення особового складу перед штурмами українських позицій.

«На тактичному та оперативному рівні наше командування діє дуже злагоджено. Командири на місцях – відділень, рот і батальйонів – ефективно будують оборону міста, тому противник поки що не може реалізувати свій задум» , – підсумував військовий.

Нагадаємо, Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ. За даними Генштабу, уражений НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію.