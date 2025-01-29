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Веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ, хоче потрапити до збірної Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ, хоче потрапити до збірної Росії
Жалінська потрапила до бази сайту «Миротворець»

В Україні Жалінську позбавили всіх спортивних звань та нагород

Чотириразова чемпіонка України з академічного веслування Лариса Жалінська, яка втекла до РФ, заявила, що хоче потрапити до складу збірної Росії. 

«Звичайно, бачу в собі потенціал пробитися до збірної Росії, тому є плани брати участь далі у всеросійських змаганнях, відбиратися в якийсь екіпаж конкурентоспроможний, можливо, це буде парна четвірка, можливо, якийсь інший клас човна, і пробувати, звісно. Усі шанси є», – розповіла Жалінська російським пропагандистам.

Вона також поскаржилася, що щодо неї порушено кілька кримінальних справ.

Також Жалінська потрапила до бази сайту «Миротворець», а ще її в Україні позбавили всіх спортивних звань та нагород.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Теги: академічне веслування росія скандал

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