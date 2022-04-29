Харківщина: військові звільнили від окупантів стратегічно важливий пункт

Українці звільнили стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород

Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ.

Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

Також стало відомо, що Повітряні сили збили російський Су-34 під Харковом.

Вчора російські окупанти 16 разів обстрілювали Харків з артилерії, двічі били реактивними системами залпового вогню та завдали одного ракетного удару. Під вогонь росіян потрапили райони ХТЗ, П'ятихатки, 602 мікрорайон на Салтівці та Північна Салтівка. Також були обстріли передмість – Кулиничів, Хролів, Котлярів, Покотилівки. Сьогодні вранці з артилерії обстріляли Сокільники.

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців.

Читайте також: