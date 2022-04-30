Очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото)
Люди в селищі два місяці жили в підвалах
Напередодні Збройні Сили України звільнили Кутузівку , яка більше двох місяців була окупована росіянами. Сьогодні туди доставили гуманітарну допомогу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Селище розбите та розграбоване. Окупанти виганяли мирних мешканців з власних осель. Приблизно сотня людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили у холодних підвалах. Без світла, газу і запасів продуктів. Але не зламалися і вистояли!», – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, 28 квітня Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.
А сьогодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.