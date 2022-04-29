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    Події в Україні

    Арестович повідомив, що наступ окупантів під Ізюмом зупинився

    Ворог продовжує атакувати на сході - Арестович повідомив, що наступ окупантів під Ізюмом зупинився
    Ворог продовжує атакувати на сході
    фото з відкритих джерел

    Противник перегруповується або просто втомився

    Наступ росіян у районі Ізюма зупинився. Тактичні дії є, але тиснути ворог перестав. Про це у ефірі програми «Фейгін Live» повідомив радник керівника Офісу президента України.

    За його словами, причин того, що наступ росіян трохи пригальмував, може бути дві: вони перегруповуються або просто втомилися.

    Крім того, звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород.

    На Херсонщині, за словами Арестовича, тривають бої місцевого значення, там кілька разів вдало накрили скупчення живої сили та боєприпасів.

    Раніше стало відомо, що Повітряні сили збили російський Су-34 під Харковом.

    Вчора російські окупанти 16 разів обстрілювали Харків з артилерії, двічі били реактивними системами залпового вогню та завдали одного ракетного удару. Під вогонь росіян потрапили райони ХТЗ, П'ятихатки, 602 мікрорайон на Салтівці та Північна Салтівка. Також були обстріли передмість – Кулиничів, Хролів, Котлярів, Покотилівки. Сьогодні вранці з артилерії обстріляли Сокільники.

    Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців.

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    Теги: Харків росія окупанти війна ХТЗ військові Україна село табір окупація радник #stoprussia
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    Арестович повідомив, що наступ окупантів під Ізюмом зупинився