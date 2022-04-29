Повітряні сили збили російський Су-34 під Харковом

Російські окупанти втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34

Винищувач ворога наші захисники збили у Харківській області

Збройні сили України збили ще один російський Су-34. Про це повідомив голова Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він лише констатував знищення ворожого літака Су-34, не уточнивши, де саме було збито російського винищувача-бомбардувальника.

За словами Синєгубова, активні бої продовжуються на Ізюмському напрямі, українська армія утримує позиції. Водночас останньої ночі ворог активно не наступав, але вів активну розвідку.

Він також додав, що вчора російські окупанти 16 разів обстрілювали Харків з артилерії, двічі били реактивними системами залпового вогню та завдали одного ракетного удару.

Під вогонь росіян потрапили райони ХТЗ, П'ятихатки, 602 мікрорайон на Салтівці та Північна Салтівка. Також були обстріли передмість – Кулиничів, Хролів, Котлярів, Покотилівки. Сьогодні вранці з артилерії обстріляли Сокільники.

Усього за добу від ворожого вогню у місті та області загинули п'ять мирних жителів, 11 – зазнали поранень.

Додамо, що словацький С-300 вже в Україні: він захищає небо на півдні.