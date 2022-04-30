  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Каховці окупанти викрали директора школи

    Місце перебування Віктора Пендальчука наразі невідоме - У Каховці окупанти викрали директора школи
    Місце перебування Віктора Пендальчука наразі невідоме
    фото з відкритих джерел

    Вороги дедалі частіше викрадають людей на тимчасово окупованих територіях

    Російські окупанти в Каховці викрали директора однієї зі шкіл Віктора Пендальчука. Загарбники забрали його із власного дому. Про це йдеться у повідомленні Каховської міської територіальної громади.

    Директора школи, 45-річного Віктора Пендальчука викрали 30 квітня. У коментарях місцеві мешканці відзначають – педагог відмовився співпрацювати з окупантами.

    У Каховській громаді заявили, що місце перебування Віктора Пендальчука зараз невідоме.

    «Сьогодні, 30 квітня, зі свого дому військовими Росії було забрано каховчанина вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича. На даний час місце перебування Віктора Пендальчука невідоме», – повідомили в громаді.

    Нагадаємо, окупанти викрали двох британських волонтерів.

    Як повідомлялося, на Луганщині окупанти крадуть дітей заради викупу – Гайдай.

    До слова, у Мелітополі російські окупанти викрали консула Болгарії.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна викрадення Україна педагог окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Каховці окупанти викрали директора школи