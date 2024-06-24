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Теракти у «Крокусі» та Дагестані: що їх об'єднує та що відомо про «ісламістське підпілля»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Теракти у «Крокусі» та Дагестані: що їх об'єднує та що відомо про «ісламістське підпілля»
23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська влада уникає розмов про причетність Ісламської держави до заворушень 

За три місяці в Росії відбулося два збройних напади, які забрали життя людей. Відповідальність за теракт у «Крокус холі» взяла на себе Ісламська держава (ІДІЛ). І хоча на сьогодні достеменно невідомо, хто є відповідальним за збройний напад у Дагестані, між подіями у цьому регіоні та в Москві є багато спільного, а саме, ймовірно: причетність радикальних ісламістів.

30 березня, за кілька днів після теракту в «Крокусі», – у Махачкалі та Каспійську було затримано членів «терористичного осередку», про це писали росЗМІ. Один із них зізнався, що нібито відвіз у Митіщі (місто біля Москви) зброю для теракту у «Крокусі». Дагестанські підозрювані говорили, що також планували влаштувати теракт на набережній у Каспійську.

Тоді ж, після стрілянини в «Крокусі», іранські ЗМІ публікували заяву Вілаят Хорасан (підрозділ ІДІЛ в Афганістані) із погрозами нових терактів у Росії.

Вже у червні турецька газета Hurriyet повідомляла, що розвідка Туреччини передала Росії інформацію про підготовку прихильниками ІДІЛ нового теракту у великому торговому центрі Москви.

Учора, 23 червня, після збройного нападу в Дагестані, троє бойовиків виявилися членами сім'ї голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Омаров на допиті зізнався, деякі родичі були ваххабітами (одна з течій в сунітському ісламі, відноситься до радикальних - ред.), але заперечував свої зв'язки з ними.

Сьогодні, 24 червня, «Ісламська держава – Кавказька провінція» (організація, визнана в РФ терористичною - ред.) взяла відповідальність за напади в Дагестані, повідомляє голова республіки Шаміль Хадулаєв з посиланням на нічну публікацію каналу Rerum Novarum.

Водночас російський сходознавець Руслан Сулейманов розповів для росЗМІ що напад у Дагестані міг бути здійснений радикальним підпіллям, що керувався місцевою адміністрацєю: «Можливо, силовики вважали, що це «контрольований хаос» – відомо, що повністю підпілля не було розгромлено. Але через війну в Україні силовикам, мабуть, не до цього. І хаос вийшов з-під контролю».

До слова, російські вищі чиновники та пропагандисти після теракту в «Крокусі» та збройного нападу в Дагестані не розглядають ІДІЛ як організаторів. Проте намагаються шукати «український слід» в обох випадках. Прессекретар російського диктатора Пєсков навіть заявив, що суспільство «не побоюється повернення до нульових за рівнем терористичної загрози», адже тепер «воно згуртоване».

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. 

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна. Як писали російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

Станом на вечір 23 червня вже відомо про сімох загиблих поліціянтів та ще 23 поранених у Дагестані, де запроваджено режим контртерористичної операції. 

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Теги: розвідка росія теракт напад держава Ісламська держава місто стрілянина прессекретар

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