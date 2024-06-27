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США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot
Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot
фото з відкритих джерел

У квітні Ізраїль заявляв про те, що буде виводити з експлуатації вісім батарей Patriot

Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot. Про це пише Financial Times.

За даними видання, угода ще не є остаточною, однак вона ймовірно передбачає те, що Patriot будуть спочатку відправлені з Ізраїлю до США, а потім доставлені в Україну.

У квітні Ізраїль заявляв про те, що буде виводити з експлуатації вісім батарей Patriot, яким вже понад 30 років, і замінювати їх на більш сучасні системи. Однак вони досі використовуються у протистоянні Ізраїлю з ХАМАС через побоювання, що напруженість у відносинах з підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням Хезболла може перерости в повномасштабну війну.

У випадку, якщо Україна дійсно отримає Patriot, то це дозволить суттєво змінити обороноздатність під час російських обстрілів.

Також джерело FT зауважило, що, хоча передача всіх восьми систем обговорюється, не всі вони можуть бути відправлені в Україну. При цьому в Україні не підтвердили факт перемовин.

«Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні», – сказав Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Видання пише, що окрім переговорів між США та Україною, відбулися також прямі переговори між Ізраїлем та Києвом про передачу Patriot.

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

Раніше влада Румунії ухвалила рішення передати Україні систему ППО Patriot.

До слова, Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден

Теги: системи ППО Patriot США Ізраїль озброєння військова техніка

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